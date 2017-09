Makers van 'Blind Getrouwd' komen met nieuw programma voor bestaande koppels

Door: ND

15/09/17 - 13u00 Bron: VTM

© Toa Heftiba / Unsplash.

Dat ze onbekende mensen succesvol kunnen koppelen bij VTM, bleek al uit 'Blind Getrouwd', waar Veerle, Nick, Nicolas en Evelien de ware liefde vonden. Nu gaan de makers voor een nieuw relatie-experiment aan de slag met bestaande koppels. Relatie-experten zullen in dit concept het liefdesleven van koppels proberen verbeteren, en wie wil kan zich nog inschrijven voor het programma.

De ware al gevonden? Proficiat. Maar liefde is een werkwoord, zoals het cliché klinkt, dus het kan altijd nog beter. Voor een nieuw relatie-experiment gaat VTM op zoek naar koppels die hun relatie met behulp van experten naar een hoger niveau willen tillen. De duo's hoeven daarom geen grote relationele problemen te hebben, iedereen kan baat hebben bij wat extra advies en expertise.



Interesse? Schrijf je dan snel in via vtm.be, want het programma gaat pas door als er genoeg inschrijvingen binnen zijn. Een voorsmaakje zie je alvast hieronder.