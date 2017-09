Waarom je als vrouw soms beter af bent met een minder knappe man

Door: ND

16/09/17 - 14u31 Bron: New York Post

© rv.

Is jouw echtgenoot niet bepaald een lookalike van Brad Pitt? Dat kan ook goed nieuws zijn. Vrouwen die een relatie hebben met minder aantrekkelijke mannen, blijken gelukkiger. Dat concludeert althans een Amerikaanse universitaire studie.

"Trouw met de kikker, niet met de prins," adviseert New York Post, naar aanleiding van een studie van Florida State University and Southern Methodist University in Texas. Die universiteiten analyseerde 113 jonge koppels die minder dan vier maanden getrouwd waren. Elk individu werd gefotogafeerd en gequoteerd op een schaal van 1 tot 10 op vlak van aantrekkelijkheid, zowel van gezicht als van lichaam. Ook werden er vragen gesteld over hoe hard ze hun best deden om in vorm te blijven, door op hun eten te letten en te sporten.