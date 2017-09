Is er een 'goede' en 'slechte' kant bij aluminiumfolie?

Door: ND

Keukenprins(es) of niet, iedereen heeft het zich al wel eens afgevraagd: wat is het verschil tussen de matte kant van aluminiumfolie en de blinkende zijde? En wat is de binnen- of de buitenkant? Reynold's Kitchen, een bedrijf dat onder meer aluminiumfolie produceert, ontrafelt het mysterie.

Wie zweert bij de matte kant heeft gelijk. Maar wie eerder vertrouwt op de blinkende kant, heeft óók gelijk. Reynold's Kitchen, een Amerikaans bedrijf dat onder meer aluminiumfolie maakt, klaart de kwestie uit en zegt dat de twee kanten niet met koken te maken hebben. Ze zijn simpelweg een gevolg van het ontwikkelingsproces.



"De folie wordt tijdens het proces 'gewalst' in lagen," klinkt het op hun website. "Walsen is een proces waarbij hitte en spanning wordt gebruikt om de folie zo uit te strekken dat het de juiste dikte krijgt. We walsen twee lagen tegen elkaar, want als we dat niet zouden doen, scheurt de folie tijdens het proces. Komt de folie in contact met een andere laag, dan krijg je de doffe kant. De blinkende kant is niet in contact gekomen met een ander vel metaal. Maar welke kant je gebruikt bij het koken, maakt helemaal niet uit."