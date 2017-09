"Ik heb nog maar twee orgasmes gehad": Alizé openhartig over seksueel taboe

sam

Alizé Bouw erg openhartig in een gesprek met James Cooke. © Screenshot Gert Late Night.

video In Gert Late Night geeft Goedele Liekens toelichting bij haar onderzoek bij zo'n 1.500 Belgen en evenveel Nederlanders over seks. Van de vrouwen zei de helft zelden of nooit klaar te komen, en een van hen getuigt daarover in het programma. Alizé Bouw heeft namelijk nog maar twee orgasmes gehad.