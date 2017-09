Vrouwen verliezen sneller interesse in seks tijdens een lange relatie

Door: ND

In een prille relatie volgen stomende nachten elkaar razendsnel op en kan je amper van elkaar afblijven. Gelukkig voor onze nachtrust tempert die zin in seks na een tijdje, al gebeurt dat bij vrouwen doorgaans een stuk sneller dan bij mannen. Een nieuwe Britse studie wijst uit dat dames dubbel zo snel de interesse in seks verliezen als ze in een lange relatie zitten.

Bij zowel mannen als vrouwen neemt de passie af met de jaren, is de eerste conclusie van een Brits onderzoek naar het libido in een langdurige relatie bij 5000 mannen en 6700 vrouwen. De onderzoekers van de universiteit van Southampton en de College Londen Universiteit stellen daarnaast vast dat vrouwen dubbel zo vaak een verminderde seksuele interesse tonen na één jaar samenhokken met hun partner.



Als verklaring daarvoor geven de onderzoekers onder andere kleine kinderen in huis, die het libido van vrouwen sneller doen kelderen dan dat van mannen. Ook een mindere gezondheid, slecht in je vel zitten, moeilijke communicatie of een gebrek aan een emotionele verbondenheid spelen mee. Voor vrouwen kan een verschil in seksuele voorkeur of een verschillend libido een grote rol spelen in het verliezen van interesse in seks. Wie daarnaast negatieve seksuele ervaringen in het verleden had, zal ook sneller de interesse verliezen. Lees ook "Ik heb nog maar twee orgasmes gehad": Alizé openhartig over seksueel taboe

