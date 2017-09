Waarom samen televisie kijken goed voor je relatie is

Door: ND

Een verslaving voor pakweg Game of Thrones delen met je partner, het kan je relatie ten goede komen. Koppels die samen naar televisieseries en films kijken en zich daardoor in dezelfde fictionele werelden verdiepen, groeien dichter naar elkaar toe. Dat blijkt uit een studie van York University in Canada. Een excuus om vanavond maar thuis te blijven?