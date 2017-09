SOS GOEDELE: "Waarom is de klik er alleen online en niet in real life?"

Door: redactie

10/09/17

"Ik ben online aan het daten en had een enorme klik met iemand. Na heel wat heen en weer mailen voelde ik me echt verliefd. Maar toen we eindelijk afspraken en elkaar zagen, bleef er van die verliefdheid niets over. Hoe kan dat nu?" - Karolien (44)