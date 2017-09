Binnenkort op kot? Zo hou je een kleine ruimte gezellig

Door: ND

Wie klein behuisd is weet het ongetwijfeld uit ervaring: in een studio of kot kan je nergens rommel verstoppen, omdat je simpelweg maar één ruimte hebt. Hoe hou je zo'n knus plekje toch netjes? Wie zichzelf elke dag deze kleine gewoonten aanleert, hoeft nooit in een rommelig huis thuis te komen.

Je hebt dan wel geen luxueuze loft met vier slaapkamers en een dakterras, het voordeel aan een kleine ruimte is dat je weinig poetswerk hebt. Het nadeel? Een stapeltje rommel kan je niet gauw een extra kamertje in duwen, want dat heb je gewoonweg niet. Om die leefruimte van jouw studio of kot zo huiselijk mogelijk te maken, doe je best elke dag deze zes kleine dingen. Zo is jouw plekje meteen ook altijd voorbereid om die ene leuke medestudent mee te vragen naar jouw thuis voor een kopje koffie, bijvoorbeeld. Lees ook Nog vuile vakantiewas? Zo werk je die in een mum van tijd weg

1. Dek je bed op Misschien staat je bed wel in de woonkamer als je in een studio woont, of is het op kot zelfs het meest prominente meubel in de ruimte. Zorg er daarom elke dag voor dat je bed netjes is opgemaakt. Je krijgt meteen een opgeruimder gevoel.

2. Ruim vijf minuten op Rommel verspreidt zich razendsnel in een piepklein studiootje, dus het is geen overbodige luxe om élke dag op te ruimen. Gelukkig hoeft dat niet lang te duren. Maak er een gewoonte van om 's ochtends of 's avonds vijf minuten door je woonst te lopen en alle kleine rommeltjes die er rondslingeren terug op zijn plek te leggen. Wat tijd over 's ochtends? Dan geniet dat moment de voorkeur, zodat je 's avonds rustig kan thuiskomen in een opgeruimde plek.

3. Sorteer de post In plaats van een stapeltje post te hamsteren dat tegen het einde van de week torenhoog is, maak je beter elke dag even tijd om brieven, kranten en folders uit te sorteren. Gooi meteen in de papiermand wat je niet meer nodig hebt, en klasseer belangrijke documenten onmiddellijk op de plek waar je ze bewaart.

4. Poets oppervlakken af Het aanrecht, de (keuken)tafel, het salontafeltje: ga dagelijks met een doekje over die oppervlakken, zodat er geen kruimels of andere vuiltjes blijven liggen. Die creëren een slordige indruk die extra opvalt in een kleine ruimte.

5. Doe de afwas De kans is groot dat de gootsteen zichtbaar is vanuit je bed of zetel, of dat je er toch zeker op kijkt als je aan tafel zit. Een stapel afwas verzamelen is dan niet bepaald de gezelligste optie. Probeer om elke dag trouw die afwas weg te werken, zelfs al gaat het maar om een koffiekopje en een ontbijtbordje. Elke dag een paar minuten afwassen is ook een stuk aangenamer dan op zondagavond een hele berg wegwerken.