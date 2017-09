Alanis Morissette over haar postnatale depressie: "Ik had mij iets anders voorgesteld bij kinderen krijgen"

Door: ND

Het cliché luidt dat een vrouw na de bevalling op een roze wolk zit, maar voor zangeres Alanis Morissette (43) draaide dat al twee keer anders uit. Na de geboorte van haar tweede kind kampt ze opnieuw met een postnatale depressie, een aandoening waar zo'n 10 à 20% van de moeders mee kampt. Door er open over te praten, wil ze het taboe doorbreken: "Er zijn dagen dat ik zo zwak ben dat ik nauwelijks kan bewegen."

Dat een kind krijgen een ingrijpende gebeurtenis is, is een understatement. Hormoonschommelingen in combinatie met lichamelijke veranderingen kunnen ervoor zorgen dat moeders kort na de geboorte met huilbuien en een neerslachtige "baby blues" kampen. Maar bij 10 à 20% van de vrouwen blijft die sombere stemming ook langer dan twee weken aanslepen, waardoor er sprake kan zijn van aan postnatale depressie. Die kan vlak na de geboorte de kop opsteken, maar ook soms maanden later nog haar intrede doen. Zangeres Alanis Morissette vertelt een jaar en twee maanden na de geboorte van haar tweede kind openhartig hoe het haar twee keer overkwam. Lees ook Verhoogt stress de kans op een miskraam? Dit zegt de wetenschap

Songs schrijven als therapie Toen ik jong was had ik me iets heel anders voorgesteld van het krijgen van kinderen Alanis Morissette "Er zijn dagen dat ik zo zwak ben dat ik nauwelijks kan bewegen", aldus Alanis veertien maanden na de geboorte van haar dochter Onyx Solace. "Toen ik jong was had ik me iets heel anders voorgesteld van het krijgen van kinderen. Dit had ik niet verwacht." Alanis had haar eerste postnatale depressie na de komst van haar nu 6,5 jaar oude zoontje Ever Imre. Haar tweede postnatale depressie voelt "nog vier keer erger," klinkt het. De zangeres kampt met slapeloosheid, pijn, sloomheid en levendige fantasieën voor haar ogen waarin haar zoontje en echtgenoot gewond raken. Alanis gaat hiervoor naar een therapeut en neemt homeopatische medicijnen. Daarnaast sport ze elke dag en schrijft ze veel songs. "Ik heb de afgelopen maanden heel veel songs geschreven. Ik moest wel, of ik zou ontploffen," getuigt ze.

Proactief therapie zoeken Dat de zangeres voor een tweede keer met depressieve gevoelens kampt na de geboorte, is volgens Dr. Christine Greves niet ongewoon: "Als je één keer een postnatale depressie hebt gehad, dan is de kans groter dat het terug-komt. Ik probeer dan ook proactief om te gaan met patiënten die een verhoogd risico hebben, door ze op voorhand al in contact te brengen met een therapeut." Dat de symptomen de tweede keer erger zijn, is niet wetenschappelijk bewezen, vult Greves aan. "Misschien lijken de symptomen erger, doordat je je er bewuster van bent de tweede keer." happy anniversary angel husband. marrying you was the smartest thing I have done in my life. there is nowhere I would rather be than in this hot kitchen with you :) ❤️❤️ https://soundcloud.com/alanismorissette/into-a-king 15.1k Likes, 337 Comments - Alanis Morissette (@alanis) on Instagram: "happy anniversary angel husband. marrying you was the smartest thing I have done in my life. there..."

Voornaamste symptomen Ik weet dat er een lichtje aan het einde van de tunnel is, dus ik probeer me niet op te jagen Alanis Morissette Morissette geeft ook aan dat ze het moeilijk heeft met intimiteit, één van de symptomen van postnatale depressie. Daarnaast zijn ook lusteloosheid, verminderde of net grotere eetlust of angst- en paniekaanvallen veelvoorkomend. Mama's kunnen met een schuldgevoel kampen, zich waardeloos voelen en sneller geïrriteerd of boos raken. Ongecontroleerde huilbuien, enge gedachten, moeilijk concentreren of beslissingen maken zijn ook mogelijke symptomen, naast slaapproblemen. Daarnaast kan je kampen met angst over het moederschap en niet alleen willen zijn met de baby, weinig interesse tonen in het kind of gedachten krijgen over jezelf of de baby pijnigen.