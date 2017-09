Test-Aankoop: "Capri-Sun is ongezonder dan het lijkt"

Door: ND

Een zakje 'vruchtendrank' in de schooltas van je kleinste, voor een gezonde portie vitaminen? Dat klinkt beter dan het is, volgens Test-Aankoop. De consumentenorganisatie kaart aan dat Capri-Sun niet zo gezond is als ze het doen uitschijnen, door de omschrijving van een 'vruchtendrank' in reclamefolders. "Deze drankjes bevatten maar 12% vruchtensap," klinkt het.

"Fruity Water" Test-Aankoop hekelt de manier waarop Lidl het drankje gezonder voorstelt door het "vruchtendrank" te noemen, wat officieel tegen de wet is. Daarnaast gebruikt de Coca Cola Company een klassieke marketingtruc: stukken fruit op de verpakking zorgen ervoor dat het er gezond uitziet, terwijl er amper fruit in de verpakking is terug te vinden. De nieuwe variant van Capri-Sun - Fruity Water - wekt ook de illusie om gezond te zijn door 'water' in de merknaam op te nemen. Maar ook dat is een limonade. De term "vruchtenlimonade" zou wel correct zijn, aldus Test-Aankoop. De bewuste reclamefolder die Test-Aankoop tegen de borst stoot © rv.