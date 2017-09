Royal pains verklaard: wat is ochtendmisselijkheid en kan je er iets aan doen?

Door: Annemie Vermeulen

4/09/17

Het is nog even wachten op de derde royal baby in Engeland, maar voor Kate Middleton is de zwangerschap al een dagelijkse realiteit. De hertogin van Cambridge moest recent haar afspraken afzeggen omdat ze te kampen heeft met ernstige ochtendmisselijkheid. Wij vroegen meer uitleg over de zwangerschapskwaal aan professor Jute Richter, gynaecologe in UZ Leuven.

"Ochtendmisselijkheid is een terminologie voor patiënten die misselijk zijn tijdens de eerste drie maanden van hun zwangerschap", vertelt dokter Richter. Daarbij benadrukt ze dat de patiënten doorgaans de hele dag misselijk kunnen zijn, en dus niet alleen in de ochtend. Het is niet geweten waarom de ene vrouw wel last heeft van de misselijkheid en de andere niet.



Kate Middleton heeft last van de zwaardere vorm van zwangerschapsmisselijkheid, ook wel 'hyperemesis gravidarum' genoemd. "De extreme vorm van ochtendmisselijkheid komt voor in 1 à 3% van de zwangerschappen. Hierbij kan de patiënt géén eten of drinken meer binnenhouden. Vaak is dan een ziekenhuisopname voor vochttoediening via een infuus noodzakelijk", legt de professor uit.



