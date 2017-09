"Ik hou van geurkaarsen": mannen verklappen hun vrouwelijkste guilty pleasures

Door: ND

4/09/17 - 18u03 Bron: Nsmbl, Reddit

© thinkstock.

Met een biertje naar het voetbal kijken: er zijn dames die hier nog meer van genieten dan hun vriendjes. Net zoals er mannen zijn die wel eens graag een bad met een geurige bruisbal nemen en zich daarna helemaal met body lotion insmeren. Niks mis mee, en om het stigma te doorbreken vroeg Reddit naar de meest vrouwelijke gewoonten van enkele mannen.

"Wat is het meest meisjesachtige dat je ooit gedaan hebt?" "Ik hou van een uitgebreid bad. Zeker met die geniale badbommen van Lush. Ik ben een grote, harige man met een baard die baby's aan het huilen krijgt."



"Ik koop geurkaarsen en steek ze regelmatig aan. Ik ben er dol op."



"Ik kruis mijn benen zoals meisjes dat doen, in plaats van te gaan zitten zoals de meeste mannen doen. Dat is gewoon oncomfortabel."



"Ik smeer twee keer per dag een crème op mijn gezicht, al jarenlang. Ik ben 51 en heb geen enkele rimpel. Iemand op het werk zei me onlangs dat ik er nog als een dertiger uitzie."



"Ik ben een erg mannelijke metaalbewerker, en ik hou van breien en haken. Mutsen en sjaals zijn fantastisch." © thinkstock.

"Ik teken graag vlinders en dieren met glitterstiften op het werk. Ik werk in een callcenter, er valt niet veel te doen en ons kantoor is erg kleurloos."



"Ik kijk één of twee keer per jaar naar Beauty and the Beast, op mijn eentje, en zing dan alle liedjes mee. Ik hou van die film."



"Ik ben een vrij stereotiepe erg mannelijke heteroman. Ik ga altijd met mijn moeder naar de pedicure."



"Ik ga zitten als ik moet plassen. Ik ben moe, ik wil niet rechtstaan."



"Ik ben een erg mannelijke man die van vrouwen en voetbal houdt en... van chick flicks. Als Devil Wears Prada, Ten Things I Hate About You of Love Actually op televisie is, dan ben ik erbij. 'Moet ik nu wéér mee naar Phantom of the Opera kijken?', vroeg mijn vriendin onlangs."



"Ik bestel frappuccinos bij Starbucks. Ja, ik weet dat het een milkshake is. Ik weet ook dat het verdomd lekker is." © thinkstock.