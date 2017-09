SOS GOEDELE: "Hoe blijft de seks even spannend als op hotel?"

Door: redactie

3/09/17 - 11u00

© thinkstock.

"Op vakantie knetterde het weer tussen ons. Maar door opnieuw aan het werk te gaan, voel ik de lust afnemen. Hoe voorkomen we dat we in oktober bedenken dat onze laatste vrijpartij in die zomerse hotelkamer was? net zoals vorig jaar?" - Liesbeth (35)