Waarom mensen na de seks soms in tranen uitbarsten

Door: TVM

1/09/17 - 08u51 Bron: Vice, Marie Claire, Daily Mail

© Photo by Jeremy Wong on Unsplash.

Heb jij ook wel eens voorgehad dat je na een potje heerlijke seks plots zonder reden in tranen uitbarst? Dan ben je zeker niet alleen. Het fenomeen wordt 'post-sex-blues' genoemd en naar schatting zou 46 procent van de vrouwen tussen de 18 en 55 het al eens meegemaakt hebben. Sommige dames moeten zelfs een paar keer per maand huilen tijdens of na de seks. En ook mannen hebben er last van. Hoe komt dat in godsnaam?

Het lijkt een paradox om na een deugddoende vrijpartij plots naar de andere kant van het spectrum der emoties te worden gekatapulteerd. Nochtans is het helemaal niet abnormaal dat euforie plots omslaat naar verdriet na de seks. Seks roept zoveel emoties op, zowel positieve als negatieve. Sommige mensen koppelen zonder dat ze het (vaak) doorhebben negatieve associaties uit het verleden aan seksuele ervaringen en beginnen daarom spontaan te huilen tijdens of na de seks. Maar dat is maar één van de oorzaken.



Tijdens seks komt er een combinatie van neurohormonen vrij in de hersenen, die onder andere het endorfinegehalte, het knuffelhormoon oxytocine en het hormoon prolactine verhogen. Een heftige cocktail die samen vrijkomt, gek is het dus niet dat je lichaam reageert op een emotionele manier. Sommige mensen barsten ook in lachen uit, al komt huilen vaker voor.



Resolutiefase

Professor Robert Scheitzer legt uit dat zo'n reactie heel natuurlijk is en niks te maken heeft met hoe de vrijpartij voordien is gelopen. "Sommigen knuffelen graag na seks, anderen willen alleen zijn en dan zijn er nog die kampen met 'post-sex blues'. We noemen die reacties vlak na een vrijpartij de resolutiefase. Het duurt niet lang en gaat vanzelf weer over."



Mannen en vrouwen

Onderzoeken naar dit fenomeen zijn schaars en richten zich voornamelijk op vrouwen, maar een recente studie van dit jaar toont aan dat mannen net zo goed als vrouwen met dit soort emotionele reacties te kampen krijgen na het vrijen. Zit je wat verveeld met dat lastige gevoel na het vrijen? Bedenk dan dat de zogenaamde 'seksblos' ook een neveneffect is van een portie romantiek, en dat is een stuk minder onaangenaam.