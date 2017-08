Maandag populairste dag voor online daten, met deze tips wordt dat een succes

Door: ND

31/08/17 - 16u00

De beste manier om de monday blues te bestrijden? Dat is virtueel op zoek gaan naar de liefde, zo blijkt uit cijfers van de Belgische datingsite Twoo. Maandag is het grootste piekmoment op de datingsite. Ben je zelf van plan om je kans te wagen op de online datingmarkt, dan hebben Nederlandse neurowetenschappers vijf gouden tips om je slaagkansen te verhogen.

Less is more

De algemene conclusie van de onderzoekers? Hoe simpeler je foto, hoe aantrekkelijker de persoon wordt gevonden. Verstop je gezicht niet achter een zonnebril of zit niet te eten op een foto, want dan blokkeer je als het ware je gezicht en leid je de aandacht af van wat er toe doet, aldus neurowetenschapper Tom van Bommel in de Nederlandse krant AD. Toch hoeft dat niet te betekenen dat je een saaie, zakelijke foto voor een witte achtergrond moet nemen. De balans tussen te druk en te saai zoeken, daar komt het op neer. Met deze vijf tips moet dat lukken.



1. Kleurcontrast

Gebruik Photoshop om het contrast tussen jou en de achtergrond iets te vergroten. Door de achtergrond wat donkerder of net lichter te maken, "spring" je meer uit de foto.



2. Achtergrond

Kies voor een neutrale achtergrond, die niet te veel afleidt van het hoofdonderwerp van de foto: jij. In één oogopslag moet de 'swiper' zien waar hij naar moet kijken.



3. Geen andere mensen

Kies ook niet voor een foto waar anderen mee op staan, want dat leidt te veel af. Zelfs onbekende, vage personen op de achtergrond kunnen afleiden.



4. 1/3 van je lichaam

Zet jezelf prominent op de voorgrond. Foto's van 1/3 van je lichaam - net onder je borst - werken beter dan volledige foto's van kop tot teen.



5. Gezicht

Bedek je gezicht niet met een zonnebril of andere accessoires. Zorg ervoor dat het goed zichtbaar is.