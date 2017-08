Op zoek naar een date? De fitnessclub blijkt de perfecte plek

Door: ND

Vergeet Tinder, wie op zoek is naar de liefde kan dit nog het beste doen in de sportclub. Wie daar een eerste flirterig praatje aanknoopt, heeft in maar liefst 97% van de gevallen kans op een vervolg onder vorm van bijvoorbeeld een date. Zo blijkt uit een Amerikaanse enquête bij 1.000 mensen. Als dat geen excuus is om wat vaker te gaan sporten.

In de fitnessclub kan je maar beter je beste beentje voorzetten, en dat in alle betekenissen van het woord. Sporters in zo'n club blijken namelijk echte pro's in het flirten en daten met medesporters. Volgens een enquête van EllipticalReviews bij 1.000 mensen is zo'n 43% van de vrouwen en 21% van de mannen al eens versierd geweest in de fitnessclub. Met succes overigens: in maar liefst 97% van de gevallen (!) komt er nog iets meer voort uit dat geflirt. Dat kan een date zijn (61%), een avontuurtje (66%) of zelfs een relatie (24%). Lees ook Terug naar de (sport)school: 9x fitte inspiratie voor jouw sportieve voornemens

