"Met vrouwen duurt het langer": biseksuelen verklappen verschillen in bed tussen mannen en vrouwen

Door: ND

27/08/17 - 15u02 Bron: Daily Mail

© thinkstock.

Je ooit al eens afgevraagd hoe het er tussen de lakens zou uitzien met iemand van het andere geslacht dan waar jij op valt? Niemand die het verschil beter kan weten dan mannen en vrouwen die op beide sekses verliefd kunnen worden. Op Reddit verklappen biseksuelen wat de grootste verschillen zijn tussen mannen en vrouwen op seksueel vlak. "Vrouwen kussen veel zachter," klinkt het.

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, zo klinkt de uitdrukking. Maar klopt dat ook? Op Reddit wordt aan biseksuelen de vraag gesteld wat de verschillen zijn tussen seks met een man of met een vrouw. Zowel mannen als vrouwen doen daarbij uitgebreid hun mening uit de doeken op het forum. Meer orgasmes "Op vlak van relaties is er niet veel verschil," vindt een vrouw. "Maar seks met vrouwen duurt bij mij meestal langer, met meer orgasmes. Bij mannen draait het allemaal meer rond de penetratie. Al heb je zowel bij mannen als vrouwen 'gevers' en 'nemers'." Een andere dame vindt dat het bij mannen meer puur om de seks gaat, terwijl vrouwen meer knuffelen en affectie tonen. "Met mannen staat alles veel meer in het teken van het bereiken van een hoogtepunt," vindt nog een derde.

Overal zachter

"Kussen met vrouwen is helemaal anders," vindt een vrouwelijke Reddit-gebruikster, en een andere vrouw bevestigt: "Vrouwen kussen veel zachter. Bij mannen is het allemaal wat ruwer en harder." Een standpunt dat door meerdere vrouwen en mannen wordt beaamd: "De lippen van een vrouw zijn veel zachter. Ze hebben natuurlijk ook geen snorren en baarden die kunnen prikken." Niet alleen de kussen zouden zachter zijn, ook het lichaam van een vrouw blijkt zachter dan dat van een man. "Al dat smeren en hydrateren haalt effectief iets uit, want een vrouwenhuid is veel zachter. Ook fysiek is hun lichaam zachter, door onder meer borsten en andere vrouwelijke vormen."