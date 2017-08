7 dingen die je dit weekend kan doen om de romantiek een handje te helpen

Door: SV

Jullie zijn al jaren samen, delen lief en leed met elkaar. Je kan je geen leven zonder elkaar meer voorstellen, maar soms ... sluipt er stiekem sleur in je relatie. Al hoeft dat niet te betekenen dat je er niets aan kan doen. Integendeel! Dit weekend belooft het prachtig weer te worden, dus kies één van deze activiteiten en krijg weer kriebels in je buik!

1. Wat deden jullie vroeger? Waar genoten jullie vroeger van, toen jullie net samen waren? Zoek het niet te ver, dat kan heel simpel zijn. Een gezellige picknick in het park, bijvoorbeeld, of een bioscoopuitje telt ook al. Wees eerlijk, hoe lang is het geleden dat jullie nu naar de film gingen of op een dekentje in het park plaatsnamen? Het 'echte' leven zit vaak in de weg, maar dat mag geen excuus zijn. Precies door dingen te doen die jullie als verliefde bakvissen ook deden, wordt die prille verliefdheid weer aangewakkerd. Proberen maar! Lees ook "Ge blijft mijn lieveling": stokoude berichtjes tonen hoe mooi liefde kan zijn

2. Adrenaline rush Doe eens iets spannends samen. En dan hebben we het niet over bepaalde activiteiten binnen de slaapkamermuren, maar over een uitje waar je adrenaline van krijgt. Skydiven bijvoorbeeld, of tegen elkaar racen op een circuit. Wanneer we iets avontuurlijks doen samen, maakt ons lichaam oxytocine aan, ook wel het geluks- of knuffelhormoon genoemd. Het staat erom bekend stress te verlagen en ontspannend te werken, én het zou de band met je partner versterken. Win-win, toch? En als naar beneden bengelen met een rekker rond je voeten je echt niets zegt: naar een pretpark gaan, is ook al goed.

3. Probeer elkaars hobby uit Niet dat jullie alles samen moeten doen, maar het kan zeker geen kwaad om eens mee te gaan naar de tennis of het zangkoor van je partner. Zelfs al vind je er niets aan: zo leer je je partner weer wat beter kennen, en zie je hem of haar in een totaal nieuwe omgeving. Wie weet ontdek je wel een heel nieuwe kant? En misschien is het wél iets voor jou, en hebben jullie meteen een nieuwe gezamenlijke activiteit ontdekt.

4. Zoek samen een nieuwe hobby Heb je écht een hekel aan de hobby van je partner? Of appreciëren jullie die alone-time wel? Dan kan je ook op zoek gaan naar een activiteit die jullie wel op regelmatige basis samen willen doen. En ja, dat kan alles zijn. Van pottenbakken tot erop uit trekken met de koersfiets. Als jullie maar samen dingen doen!

5. Ga aan tafel zitten ... ... en speel een gezelschapsspel of maak een puzzel. Met sociale media, Netflix en allerlei andere digitale pleziertjes is het ongetwijfeld lang geleden dat jullie nog eens samen een simpel spelletje speelden. Bovendien hebben jullie tijdens het spelen extra veel tijd om nog eens uitgebreid met elkaar te praten. Is één van jullie een slechte verliezer en brengt zo'n gezelschapsspel alleen maar kommer en kwel? Dan kan je ook aan het puzzelen slaan. Daar ben je al snel een paar uur zoet mee, en samen problemen oplossen schijnt bevorderend te zijn voor je relatie.

6. Maak jezelf mooi De kans is groot dat jullie op zondag allebei in de zetel liggen, jogging aan, afstandsbediening binnen handbereik. Eerlijk is eerlijk: daar wordt niemand echt wild van. Zelfs al blijven jullie een gezellig dagje thuis: maak jezelf mooi voor elkaar. Niet alleen brengt dat die lang verborgen vlinders waarschijnlijk weer in beweging, je voelt je ook zelfverzekerder. En niets dat zo aantrekkelijk is als een flinke dosis zelfvertrouwen.