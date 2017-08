"Een goed seksleven houdt je vagina in topconditie"

Door: SV

24/08/17 - 09u30 Bron: Daily Mail

© thinkstock.

Vaginale droogheid: het is een probleem waar heel wat vrouwen tegenaan botsen tussen de lakens. Vooral de gevolgen zijn erg vervelend: een brandend gevoel, pijn tijdens het vrijen en bij het plassen, ... Om van de psychologische klachten - je raakt immers plots niet meer opgewonden, ligt dat nu aan jou of aan je partner? - nog maar te zwijgen. Al kan je er ook iets aan doen, volgens expert Louise Mazanti.

Eén van de redenen waarom veel vrouwen met vaginale droogheid te kampen krijgen, is atrofie. Dat betekent letterlijk 'het verschrompelen van de vagina', en hangt samen met de pre- of perimenopauze. In praktijk komt het erop neer dat de productie van oestrogeen afneemt, waardoor het vaginaslijmvlies minder soepel en vochtig wordt en de vagina zelf nauwer. Dat betekent dat penetratie moeilijker en pijnlijker verloopt. Maar liefst 20 tot 50 procent van de vrouwen zou ermee te maken krijgen.

Goed seksleven met jezelf

Al kan je je wel goed voorbereiden. Volgens seksuologe Louise Mazanti is het vooral belangrijk om je vagina in topconditie te houden. Dat zorgt er immers voor dat je minder snel last krijgt van kleinere schaamlippen, infecties of droogheid. En hoe doe je dat nu? Wel, door seks.



Seks, of dat nu op je eentje is of met je partner, zorgt ervoor dat de bloedtoevoer naar je vagina verhoogt. Daardoor krijgt die meer zuurstof, wat het weefsel versterkt, legt Mazanti uit. Geen partner is geen excuus. "Je kan ook prima een goed seksleven hebben met jezelf," vindt de seksuologe. Zij raadt aan om de vagina te masseren: zo worden de bloedtoevoer en soepelheid gestimuleerd, wat over het algemeen leidt tot een betere gezondheid van je vagina. Bovendien brengt die verhoogde bloedtoevoer ook meer zuurstof mee, en dat maakt dat stoffen die geassocieerd worden met vaginale atrofie geen lang leven beschoren zijn.