Nederlandse website veroorzaakt ophef door ongevraagd Tinderfoto's van 'mooiste Vlaamse meisjes' te publiceren

De Nederlandse website FHM.nl is in nauwe schoentjes gekomen nadat ze een lijst hebben opgesteld van de mooiste vrouwen in Leuven en Brugge op basis van hun Tinderfoto's. Kritiek komt er omdat ze vrouwen 'vleeskeuren', maar vooral omdat ze de foto's zonder toestemming van de dames online gepubliceerd hebben. "Ik ben leerkracht, en dat artikel verscheen vlak voor ik aan mijn stage begon. Ik had daardoor echt wel stress," vertelt een vrouw aan Vice.

For Him Magazine (FHM) is een Nederlands tijdschrift voor mannen dat vooral bekendheid vergaarde door hun befaamde FHM500, een lijst van de 500 mooiste vrouwen. Ook al niet bepaald een vrouwvriendelijk concept, maar daar vroegen ze tenminste nog toestemming voor aan de vrouwen in kwestie. Dat deden ze dus niet voor hun lijst van mooiste meisjes op Tinder.



Met dat concept begonnen ze al in 2015, toen enkele journalisten een paar dagen in Stockholm vertoefden. Ze zetten een halfuurtje hun Tinder aan (of toen Happn'en) en stelden een lijst op van de mooiste dames, met screenshots van hun profiel bij. Dat artikel was zo populair, dat ze besloten het concept te herhalen maar dan in ons land.



Halfuurtje Tinderen

"Als je in Leuven bent struikel je over de stad haar studenten en kroegen. Er zijn ergere dingen om over te struikelen vinden wij, prikkeldraad ofzo. Maar goed, wij waren er dus en besloten om te kijken wat de twintig beste vrouwen zijn die wij in een half uur tegenkwamen op Tinder, " aldus FHM. Ook in Brugge keken ze naar "wat voor vlees er in de kuip zit".



Een journalist van Vice Belgium merkte de lijsten op en vroeg zich af of FHM wel toestemming had gekregen van de vrouwen in kwestie, dus besloot hij enkele van hen op te sporen. "Oh my god, ik kan dit niet geloven!", aldus één van de meisjes. "Het is heel respectloos om een persoonlijke foto zonder toestemming te publiceren, en mensen te categoriseren op basis van hoe ze eruit zien op een sociaal medium." Nog een andere vrouw: "Ik ben leerkracht, en dat artikel verscheen vlak voor ik aan mijn stage begon. Ik had daardoor echt wel stress."



Rechtszaak

Eén van de vrouwen die Vice Belgium kon contacteren had er geen problemen mee, maar alle anderen waren op zijn minst gezegd erg misnoegd. Twee dames overwegen nu een rechtszaak tegen de website te beginnen. Lees het volledige artikel van Vice hier. Het artikel van FHM kun je hier terugvinden.