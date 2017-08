Ben jij ook slachtoffer van deze vervelende datingtrend?

Charlotte Dierckx

Jullie zijn al enkele maanden gelukkig samen en tot hiertoe is er geen vuiltje aan de lucht. Jij hebt hem inmiddels voorgesteld aan al je vriendinnen en familie, want als het van jou afhangt is hij de ware. Maar neemt hij jullie relatie wel even serieus? Indien jij voor zijn vriendenkring nog steeds onbestaand bent, kan je maar beter je ogen goed openhouden, want misschien is hij je wel aan het stashen.

Alles mag dan van een leien dakje lopen, het knaagt dat hij nog nooit de moeite heeft gedaan om je voor te stellen aan zijn sociale kring, en stilaan vrees je dat hij iets te verbergt, namelijk jou.



Metro noemt het 'stashing', Engels voor 'iets bewaren op een geheime plek', een fenomeen dat vroeg of laat heel wat mensen die in een nieuwe relatie stappen treft. Je partner, de zogenaamde stasher, kiest er voor om (in tegenstelling tot jou) niet met jullie relatie en jou naar buiten te komen.



Wie slachtoffer is van deze vervelende datingtrend verspilt beter geen tranen aan de verloren liefde, want de kans is groot dat jouw 'ware' er hier en daar nog een relatie op na houdt met wie hij een toekomst aan het aftasten is. Lees ook Het geheim om nooit meer ruzie te maken met je partner: imagotherapie

