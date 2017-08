Goedele Liekens (her)schrijft vaginaboek en heeft jouw hulp nodig

Door: redactie

21/08/17 - 13u00

Enquête In 2005 publiceerde Goedele Liekens haar allereerste Vaginaboek. Het werd een bestseller. Hoe is het anno 2017 gesteld met onze vaginakennis? Goedele brengt een volledig herziene versie uit en daar kan jij haar bij helpen! Samen met NINA stelde ze een enquête op. Vul ze ook (anoniem) in en lees hier op 7 oktober als eerste de resultaten.

"De vagina is nog steeds een taboe. Vele vrouwen durven er zelfs niet met vriendinnen over te spreken en vinden de vagina het lichaamsdeel waar ze het minst van weten. Maar onze vagina is onze intiemste vriendin! We moeten open over haar praten en haar verkennen. We zouden trots op haar moeten zijn in plaats van ons voor haar te schamen. Een betere band met je eigen vagina leidt tot een beter seksleven. En goede seks, dat willen we toch allemaal?" - Goedele Liekens



Deze enquête is voor haar én voor hem. Ben je een man, scroll dan iets lager naar jouw vragenlijst.