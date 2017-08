Zet je wekker: vrijen doe je het best om 7.30 uur

Door: redactie

10/08/17 - 22u03

Te moe om 's avonds nog met elkaar de lakens te delen? Wat denk je van 's ochtends? Volgens een nieuwe studie kan je het best met elkaar naar bed gaan om 7.30 uur 's ochtends, zo'n 45 minuten nadat je wakker wordt.

Na een nachtje slapen is je energiepeil dan het hoogst en dat betekent voor beiden: een beter uithoudingsvermogen. Anderzijds verlagen de endorfines die vrijkomen bij een potje vrijen, de bloeddruk en het stressniveau, waardoor je de dag steevast optimistischer en rustiger aanvangt. Forza Supplements deelde die bevindingen na een enquête bij 1.000 gezonde volwassenen. Voor wie langer slaapt, zet dus je wekker!



Extra weetjes: we kunnen ons het best concentreren nadat we drie uur wakker zijn. Wie dus opstaat rond 7 uur, doet de meest belastende taakjes van de dag het best rond kwart voor tien. Een uurtje later komt het eerste stressmoment van de dag, rond 10.45 uur. Dan wordt aangeraden even te ontspannen. En wanneer moeten we dat glaasje wijn drinken? "Vier uur voor we naar bed gaan", klinkt het, "zodat de lever zich optimaal kan herstellen." Er wordt ons zelfs aangeraden alle dagen te gaan slapen rond 10.10 uur. "Ideaal voor wie ongeveer 20 minuutjes nodig heeft om in slaap te geraken en nogmaals negentig minuten voor je in je diepste slaap terechtkomt." Wat zijn jullie bevindingen?