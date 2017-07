Vrouwen die orgasme faken? De grootste fabel tussen de lakens

MARC UYTTENHOVE

Slechts de helft van de jonge Vlaamse vrouwen beleeft een orgasme tijdens seks met hun partner. Dat blijkt uit een grote enquête van 'Flair'. "Daar is niets mis mee", zeggen seksuologen. "Genieten en je goed voelen bij elkaar zijn veel belangrijker."

Op welke manier, hoe vaak en wanneer komt de Vlaamse vrouw klaar? Het was het onderwerp van 'Flairs grote orgasme-enquête' bij 2.984 lezeressen tussen 18 en 35, die vandaag verschijnt. "Wat me vooral opviel, is dat zowat de helft van de ondervraagde vrouwen zelden of zelfs nooit een toppunt beleeft tijdens het vrijen met hun partner", zegt Elien Geboers van Flair. "Bij het ontvangen van orale seks valt dat nog vaker voor dan bij penetratie. Een derde blijkt zelfs nog nooit een hoogtepunt te hebben bereikt tijdens vaginale seks. Wanneer vrouwen masturberen, lukt het bij 8 op de 10 wel zonder probleem. Positief is ook dat 94% zelden of nooit een orgasme faket. Als er dan toch toneel wordt gespeeld, doen zij dat vooral om hun lief niet teleur te stellen. Nog opmerkelijk is dat de Vlaamse vrouw niet gelooft in 'orgasmes uit een potje'. Bijna driekwart heeft nog nooit een stimulerende gel gesmeerd."



