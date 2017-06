ASD

20/06/17 - 05u00

© Catching Memories / Kenny Van Houtte.

Zet een baby met een kleurrijke taart in een fotostudio en kijk wat er gebeurt. Een fotograaf uit Deinze verdient z'n brood met 'cakesmashfotografie'. "Leuke outfits, een op maat gemaakte taart, een schuimbadje én de opkuis achteraf: ik zorg voor alles", zegt Kenny Van Houtte (32).

En of het eens iets anders is. Geen fotograaf die een kindje tot spontaniteit dwingt met een gemaakte 'cheeeeese' - of erger: 'Kijk eens naar het vogeltje'. De hippe fotograaf kiest nu voor 'Kijk eens naar het slagroomtaartje' en zet er meteen een stuk gebak bij. De eenjarige smijt zich dan volledig - en dit mag je letterlijk nemen - op de grote taart. Cakesmashfoto's, heet het met een Amerikaanse naam. Kenny Van Houtte uit Deinze pikte de trend uit de VS op op het internet. Met zijn bedrijf Catching Memories Fotografie krijgt hij steeds meer aanvragen voor zo'n fotoshoot. "In een jaar tijd is het aantal sessies geëxplodeerd, van vier per maand naar vier per dag. Ik krijg echt gezinnen uit heel Vlaanderen over de vloer."

Lekker vettig

© Wannes Nimmegeers.

Gisterochtend mocht Mare Coussens uit Deinze zich verdiepen in cake en slagroom. De kamer werd aangekleed met een roze canvas met flamingo's, roze en witte ballonnen en in het midden de taart uiteraard. "De basis is een sponscake met een wikkel van suikerpasta en een dak van gekleurde roomboter. Lekker vettig en het smelt gemakkelijk, ideaal voor de foto", lacht Kenny. "In het begin zijn de kindjes overweldigd. Jongens beginnen meestal snel te eten, terwijl meisjes eerder 'spelers' zijn. Het vraagt wat tijd en soms moeten we ze op weg helpen, maar uiteindelijk lukt een cakesmash altijd. Negentig procent van de meisjes wordt niet graag vuil, maar uiteindelijk vinden ze het wel leuk."



Elke sessie wordt afgesloten met een schuimbadje. "Het enige nadeel is de opkuis achteraf. Maar na vier keer per dag poetsen ligt mijn badkamer er altijd proper bij", lacht Kenny. (ASD)



Info via Catching Memories Fotografie op Facebook of via 0475/78.14.70.