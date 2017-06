"Was als het vuil is" en meer hilarische voorschriften op (kleding)labels

Door: ND

11/06/17 - 10u47 Bron: Daily Mail

Als we iets kopen, nemen we meestal niet de tijd om de kleine lettertjes op de verpakking of het label te lezen. Een gemiste kans, want producenten verstoppen daar hilarische knipoogjes voor de oplettende lezers. Van "deze T-shirts werden getest op dieren. Ze pasten niet." tot "Was als het vuil is": BoredPanda maakte een compilatie van de leukste bijschriften.

Een onderbroek doe je niet over je hoofd aan, volgens deze instructies. © Reddit.

"Het is nooit zo warm dat je je T-shirt moet uittrekken. Wees niet die persoon." © perpetualpez.

"Was als het vuil is." © Imgur.

Dit T-shirt komt met gratis levenslessen. © Reddit.

Een streepje feminisme in een kledinglabel, moet kunnen. © Bored Panda.

Getest op dieren. Maar het paste helaas niet. © Bobble.

"Je bent dit aan het lezen omdat je je smartphone bent vergeten toen je naar het toilet ging, niet waar?" © Imasickc***.