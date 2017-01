Ouders Kim De Gelder willen VTM-uitzending 'Kroongetuigen' verhinderen

Door: redactie

12/01/17 - 06u10 Bron: Belga

Kim De Gelder tijdens zijn proces in 2013. © belga.

De ouders van Kim De Gelder verzetten zich tegen een geplande uitzending van 'Kroongetuigen' die de zaak van de babymoordenaar reconstrueert. Hun advocaat heeft VTM een brief geschreven met de vraag af te zien van de uitzending: "Ze zijn geschokt dat alles opnieuw wordt opgerakeld", klinkt het vandaag in De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

De ouders zijn ook bezorgd voor de gevolgen voor hun zoon in de gevangenis van Oudenaarde. "Hij leeft nog altijd onder een bijzonder veiligheids­regime, geïnspireerd op het vrijwaren van zijn veiligheid tegenover mede­gedetineerden.



Maatschappelijk relevante feiten

De advocaat van VTM reageerde met een brief dat de geplande uitzending, "maatschappelijk relevante feiten" toch zal worden vertoond. "Als ze de aflevering zien, zullen de ouders van Kim De Gelder begrijpen dat we hen met veel respect hebben behandeld", zegt programmamaker Jeroen Wils. "We tonen dat ook zij slachtoffer zijn."



De advocaat van de ouders heeft dinsdag opnieuw een brief gestuurd naar VTM om de uitzending tegen te houden. Anders overweegt hij verdere juridische stappen.