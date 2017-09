Nazi-achtig banier 'verwelkomt' Theo Francken en Jan Jambon in Brussel

EB

22/09/17

Een lezing van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), vanavond in Brussel, veroorzaakt nogal wat deining. In de buurt van het Hilton-hotel, waar Francken en partijgenoot Jan Jambon verwacht werden voor een voordracht, bengelde plots een banier in nazikleuren uit een raam. In een witte cirkel op de rode vlag was 'NVA' te lezen op de plaats waar ten tijde van de nazi's het hakenkruis stond.