15 vluchtelingen omgekomen bij schipbreuk voor Turkse kust

22/09/17 - 16u35 Bron: Belga

In de Zwarte Zee zijn voor de kust van Turkije minstens vijftien mensen om het leven gekomen toen een vissersboot die migranten vervoerde, kapseisde. Dat heeft de kustwacht vandaag gemeld. Voor de kust van Libië zijn eveneens nog honderd mensen vermist.

Het schip zonk op zowat 120 kilometer voor de kuststad Kefken, in het noordwesten van Turkije. Veertig mensen konden gered worden. De nationaliteit van de opvarenden is niet bekend, en hun eindbestemming evenmin.



De kustwacht was nog op zoek naar 13 tot 15 vermisten. Naast schepen van de kustwacht werden commerciële schepen, een helikopter en een vliegtuig ingezet voor de zoekactie.



Terwijl vooral de Egeïsche kust een populair vertrekoord is voor mensensmokkelaars om Syriërs en andere vluchtelingen naar de Griekse eilanden te sturen, proberen ook steeds meer migranten via de de Zwarte Zee vanuit Turkije naar Roemenië te reizen.



Volgens de International Organization for Migration (IOM) duiken nieuwe migratieroutes op via Roemenië en Spanje, om zo te ontsnappen aan de maatregelen die de Europese Unie op poten heeft gezet om mensensmokkel te stoppen via de Middellandse Zee.



Eerder deze maand redde de Roemeense kustwacht nog een groep van 157 Iraakse en Iraanse migranten, onder wie 56 kinderen, vanop een boot die ronddreef in de Zwarte Zee.