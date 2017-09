Milquet kritisch op federaal asielbeleid: "Behandelen wij mensen zo?"

Bewerkt door: ib

De voormalige cdH-voorzitster Joëlle Milquet, tegenwoordig Brussels parlementslid, vindt het federale beleid ten aanzien van vluchtelingen problematisch. "We moeten menselijker zijn", zei ze gisterenavond in 'Jeudi en Prime' op de franstalige openbare omroep RTBF.

"We hebben de plicht om op te vangen. Er is een vorm van collectief egoïsme in Europa" Joëlle Milquet

Toen ze gevraagd werd naar haar mening over de afbeelding die Ecolo J verspreidde van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) als Duitse soldaat tijdens de Tweede Wereldoorlog, zei Milquet dat het het werk was van jongeren. "Ik vind het niet getuigen van de beste smaak, maar het zijn jongeren, ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen 'we gaan klacht indienen'", reageerde ze.



Milquet wees op "het grote probleem van het federaal beleid ten aanzien van vluchtelingen". "We moeten menselijker zijn, met mensen die hun land van herkomst ontvluchten omwille van oorlog of geweld", zei ze. "Als ik zie wat Angela Merkel (de Duitse bondskanselier, red.) durfde doen, vind ik dat heel moedig."



Soedan

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken was ook erg kritisch voor de samenwerking met Soedan, voor de identificatie van vluchtelingen die geen asiel willen aanvragen in België. "We hebben een overeenkomst waarover we niets weten, die we niet op papier zien, met een president die beschuldigd wordt van genocide", aldus Milquet.



Ze hekelde dat mensen in afwachting in een park slapen, van waaruit ze naar gesloten centra worden gebracht. "Is dat een antwoord? Is dat hoe wij mensen behandelen, mensen die geen criminelen zijn?", vroeg Milquet zich luidop af. "Dat schokt me ja, dat we opnieuw kinderen in gesloten centra opsluiten. En ja, we hebben de plicht om op te vangen. Er is een vorm van collectief egoïsme in Europa."