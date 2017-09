"Dat de migranten ziek worden, is deels de verantwoordelijkheid van de politie"

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 18u36 Bron: Belga

© belga.

Dokters van de Wereld is allesbehalve opgezet met het nieuws dat agenten vrezen dat ze besmet raken met tuberculose bij hun werk in het Maximiliaanpark. Dat de migranten verzwakt zijn en ziek worden, is deels de verantwoordelijkheid van de politie, klinkt het bij de hulporganisatie. De organisatie is er evenmin mee opgezet dat de migranten gestigmatisserd worden als verspreiders van ziektekiemen.