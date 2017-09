VN-commissie die geweld tegen Rohingya onderzoekt wil "onbeperkte" toegang tot Myanmar

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 13u33 Bron: Belga

Een Rohingya-vluchtelinge en haar zoon wachten op hulp in een vluchtelingenkamp. © reuters.

De VN-commissie die de golf van geweld tegen de Rohingya in Myanmar moet onderzoeken, heeft een "onbeperkte toegang" tot het getroffen gebied geëist.

De deskundigen stellen dat het ook in het belang van de Myanmarese regering is, met de commissie samen te werken. De commissie heeft heel wat te onderzoeken: berichten over massale slachtpartijen onder de moslimminderheid, over folterpraktijken en over landmijnen die aangebracht zijn op de vluchtroute van de Rohingya richting Bangladesh.



Dat er in Myanmar een escalatie van geweld plaatsvindt, is duidelijk. Daarom wil de commissie ook een verlenging met zes maanden van haar huidige mandaat, dat tot maart volgend jaar loopt. De ambassadeur van Myanmar bij de VN vindt zo'n commissie echter "niet hulpvol".



De Myanmarese sterke vrouw, Aung San Suu Kyi, heeft vandaag voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis "geweld en mensenrechtenschendingen" in haar land veroordeeld. Zij stemt "onder bepaalde voorwaarden" in met een terugkeer naar Myanmar van de inmiddels ruim 400.000 naar het buitenland gevluchte Rohingya.