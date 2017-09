Autoriteiten ruimen vluchtelingenkamp nabij Duinkerken

SPS

19/09/17 - 11u33 Bron: ANP

In het kamp Grande-Synthe brak begin dit jaar brand uit. Destijds zaten er 1.200 à 1.500 mensen. Er vielen toen tien gewonden. © afp.

De Franse autoriteiten hebben het vluchtelingenkamp Grande-Synthe bij Duinkerken ontruimd. Daar hielden zich honderden vluchtelingen op.

De prefectuur in Lille noemde de ontruiming het "in veiligheid brengen" van mensen. Details en aantallen vluchtelingen werden niet genoemd.



In de noordwestelijke regio van Frankrijk verzamelen zich sinds enkele jaren telkens weer migranten die illegaal naar Groot-Brittannië hopen te reizen. In het kamp Grande-Synthe brak begin dit jaar brand uit. Destijds zaten er 1.200 à 1.500 mensen. Er vielen tien gewonden.



In oktober vorig jaar werd het enorme vluchtelingenkamp bij Calais door de autoriteiten ontruimd. In de zogenoemde Jungle zaten destijds circa 9.000 migranten. Die werden naar officiële kampen verspreid over heel Frankrijk gebracht.