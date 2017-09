Francken begint "grootste identificatiemissie ooit" voor Soedanese vluchtelingen

Door: AS

18/09/17 - 12u24 Bron: VRT

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). © belga.

In ons land begint een Soedanese delegatie aan de identificatie van honderden asielzoekers. Staatssecretaris Francken, die het over "de grootste identificatiemissie ooit" heeft, wil zo de toestroom van vluchtelingen in de Brusselse Noordwijk stoppen.

De voorbije weken zijn de politie-acties in het Noordstation en het Maximiliaanpark aanzienlijk opgevoerd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil tot elke prijs een "tweede Calais" vermijden.

Bedreiging Ook Soedan moet nu zijn steentje bijdragen, en stuurt daarom een delegatie om Soedanese vluchtelingen te identificeren. "Zo'n grote identificatiemissie hebben we nog nooit gehad", reageert Francken in De Ochtend op Radio 1.

"Ze kunnen elke dag opnieuw asiel aanvragen, ook na hun identificatie" De samenwerking doet vragen rijzen of de asielzoekers na identificatie wel veilig zijn. "Ze kunnen elke dag opnieuw asiel aanvragen, ook na hun identificatie", aldus Francken. Doen ze dat niet en worden ze geïdentificeerd, dan gaan ze terug. Ook al worden ze politiek of persoonlijk bedreigd om bijvoorbeeld hun religie of seksuele oriëntatie.

"Ze doen maar" De staatssecretaris kwam ook nog terug op de storm van kritiek waarin hij vorige week belandde, toen hij op sociale media de hashtag #opkuisen gebruikte. Hij gaf toe dat hij het woord niet had mogen gebruiken, maar benadrukte dat hij het over problemen aanpakken had, iets waar hij "dag en nacht mee bezig is". "Het gaat niet over opkuisen van mensen, alsjeblieft, alsjeblieft." Francken opperde dat hij zich van geen kwaad bewust was. "Ik heb enorm weinig lesjes te krijgen in menselijkheid", aldus de staatssecretaris. "Ze doen maar." "Ik heb enorm weinig lesjes te krijgen in menselijkheid"