Burgemeester Lampedusa slaat alarm over anarchie op zijn eiland: vluchtelingen bezatten zich en vallen voorbijgangers lastig

Op het Italiaanse eiland Lampedusa ten zuiden van Sicilië heerst complete anarchie. Oorzaak? Vluchtelingen die doelloos door de straten zwerven in beschonken toestand en voorbijgangers lastigvallen. Dat claimt alvast burgemeester Salvatore Martello die aan de alarmbel trekt in een open brief.

De burgervader haalt aan dat de openbare veiligheid op het eiland in het gedrang komt en dat een afdoende controle door politiediensten ontbreekt.



"Vorige maand is hier complete anarchie uitgebroken. De regels worden niet gerespecteerd", zegt Martello in de Italiaanse krant La Repubblica.



Sinds de vluchtelingencrisis in alle hevigheid woedt, is Lampedusa een hotspot voor asielzoekers die met bootjes de Middellandse Zee oversteken vanuit Libië. Al komen er nu wel minder toe dan de voorbije jaren, toch zijn de problemen groot. In de opvangcentra wordt onvoldoende gecontroleerd of de nieuwkomers zich daar daadwerkelijk ophouden, klaagt de burgervader.