Betoging tegen uitwijzing vluchtelingen aan Maximiliaanpark

Freya De Coster

15/09/17 - 18u22 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © belga.

Zo'n 150 sympathisanten protesteren aan het Maximiliaanpark tegen de uitwijzing van de vluchtelingen die daar huizen.

Vooral de dagelijkse politieacties van de laatste dagen en de reacties van minister Theo Francken zetten kwaad bloed bij verschillende organisaties die de vluchtelingen ondersteunen.



Ze betogen nu voor de deuren van de Dienst Vreemdelingen en blokkeren de straat. De politie is aanwezig en heeft alvast de straat afgezet.



Dokters

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli (PS) hebben overigens samen besloten om gedurende drie maanden een lokaal in de Frontispiesstraat 29,31 en 33 ter beschikking te stellen aan Dokters van de Wereld.



Op die manier kan de organisatie zijn raadplegingen voor de migranten in het Maximiliaanpark in betere omstandigheden uitvoeren.