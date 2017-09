Ongetwijfeld het schrijnendste beeld van de crisis in Myanmar: "Help ons aub"

FT

15/09/17 - 16u46

Nasir Ahmed houdt z'n veertig dagen oude zoon vast. Het bootje waarop ze Bangladesh wilden bereiken, kapseisde. Het kind overleed. © reuters.

Het lijkt alsof deze man een pop vasthoudt, maar het is zijn eigen kind. Nasir Ahmed, een Rohingya op de vlucht, verloor gisteren z'n zoontje van veertig dagen oud toen hun bootje kapseisde op weg naar Bangladesh. De realiteit is hard: van de 400.000 Rohingya-moslims zijn er 240.000 minderjarig.

Velen onder hen lijken zware trauma's of verwondingen op te hebben gelopen, meldt een Unicef-medewerker ter plaatse. De organisatie waarschuwt dat de situatie aan het escaleren is en dat er nog geen einde in zicht is. De hulp komt immers moeizaam op gang omdat de regering van Myanmar volgens de Verenigde Naties de hulp aan het gebied blokkeert. De Myanmarese regering spreekt dat tegen.



"Wij houden helemaal niemand tegen", aldus woordvoerder Zaw Htay. "De Rohingya-moslims kunnen echter wel moeilijkheden ondervinden doordat sommige gebieden zijn afgesloten door de lokale regering."



De exodus van Rohingya uit Myanmar kwam op 25 augustus op gang. De moslimminderheid wordt verdreven uit eigen land en probeert buurland Banglasdesh te bereiken, maar daarvoor moeten ze een brede rivier over. De crisis nam een hoogtepunt nadat militante Rohingya dertig politieposten en een legerkamp hadden aangevallen. Het leger was onverbiddelijk en sloeg hard terug, waarna velen op de vlucht sloeen. Volgens de VN moet er snel veel geld worden uitgetrokken voor de opvang van de mensenmassa in Bangladesh.