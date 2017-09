Premier Charles Michel tikt Theo Francken op de vingers na '#opkuisen'-bericht

Bewerkt door: LB

15/09/17 - 12u37 Bron: vrtnws

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en premier Charles Michel. © belga.

Franckens partijvoorzitter Bart De Wever ziet er geen graten in, maar coalitiepartners Open Vld en CD&V lieten hun afkeuring al blijken over de 'opkuis'-tweet die staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kader van de aanhoudingen van migranten in het Maximiliaanpark eergisteren verspreidde. Nu fluit ook premier Charles Michel Francken terug.