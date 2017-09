De Wever ziet geen graten in Franckens "opkuistweet"

Door: redactie

15/09/17 - 11u02 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever. © belga.

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet geen probleem in de "opkuistweet" van zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Hij heeft duidelijk uitgelegd dat het opkuisen van problemen betreft en niet van mensen", reageerde De Wever in De Ochtend op Radio 1.

De N-VA-voorzitter vindt dat de situatie van honderden mensen die samentroepen aan het Maximiliaanpark onhoudbaar is. Dat legt "een enorme druk op het openbaar domein en op de veiligheidssituatie" en bovendien plegen ze "overlevingscriminaliteit", luidde het.



"Calais ook opgekuist"

"Als je dat laat uitgroeien, dan eindig je met een Calais en dan eindig je met een opkuis. Want de Fransen hebben Calais op een gegeven moment echt opgekuist omdat het onhoudbaar was".