Duitse partij schokt met iconische foto op campagneposter: "Voor een strand waar we graag liggen"

14/09/17 - 10u41 Bron: Stern, Hamburger Morgenpost

De gewraakte campagneposter naast partijvoorzitter Martin Sonneborn, oud-hoofdredacteur van het satirische blad Titanic. © DPA / Facebook.

De Duitse satirische partij Die PARTEI schokt met een campagneposter waarop de slogan van de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel wordt geparafraseerd. Bij de iconische foto van het dode Syrische vluchtelingenkind Aylan Kurdi op een Turks strand staat: 'Voor een strand waar we goed en blij liggen'. De slogan van het CDU luidt: 'Voor een Duitsland waar we goed en blij wonen'. Op de affiche van Die Partei komen vooral verontwaardigde reacties. Op 24 september zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland.

De foto van het levenloze lichaam van de 3-jarige Aylan Kurdi ging in 2015 de wereld rond en werd het symbool van de vluchtelingenproblematiek. Die PARTEI (voluit Partij voor Arbeid, Rechtsstaat, Dierenbescherming, Bevordering van de Elite en Basisdemocratisch Initiatief), een satirische partij die in 2004 werd opgericht door redacteurs van het satirische maandblad Titanic met oud-hoofdredacteur Martin Sonneborn als partijvoorzitter, zet het beeld tegenover de kiesbelofte van Merkels CDU.



"Gaat dit soort kiescampagnes en kritiek op het vluchtelingenbeleid van de CDU te ver?", vragen Duitse media zich af.



U-turn na felle kritiek

"Toen we de affiche ontwierpen, keken we naar de campagne van de CDU en zochten we het strandbeeld met de meeste clicks", stelt Die Partei op Facebook nadat ze de verspreiding van de affiche inhield en de post met de affiche ook verwijderde.



De kritiek was dan ook niet van de lucht. "Dit is walgelijk. Ik word misselijk van zoveel misprijzen voor de mens", schrijft iemand op Facebook. Anderen zijn wel te vinden voor deze vorm van kritiek.



Twee weken voor de verkiezingen bereikt de campagne haar hoogtepunt. De rechtspopulistische partij Alternative für Deutschland (AfP) wordt volgens de peilingen de derde grootste in de Bondsdag.



In 2013 behaalde Die PARTEI een zetel in de Bürgerschaft van Lübeck, en in 2014 behaalde ze een zetel in het Europees Parlement. Daarnaast heeft Die PARTEI een zetel gehad in de gemeenteraden van Leverkusen en Saarlouis doordat leden van Die Linke tussentijds waren overgestapt. In 2014 wist ze zetels te halen in nog eens vijf steden in Duitsland.