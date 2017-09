Duits leger redt 134 vluchtelingen uit Middellandse Zee

Bewerkt door: ADN

14/09/17

Een fregat van het Duitse leger heeft gisteren 134 vluchtelingen opgepikt uit de Middellandse Zee. Dat zegt het Duitse ministerie van Defensie vandaag. De sloep waarin de migranten de overtocht naar Italië probeerden te maken raakte op ongeveer 40 kilometer van de Libische kust in de problemen.

Alle opvarenden konden worden gered, onder hen ook 17 kinderen en vier zwangere vrouwen. Het fregat "Mecklenburg-Vorpommern" bracht hen daarna tot in de Italiaanse haven Augusta, waar ze werden opgevangen door de lokale autoriteiten.



Volgens het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR hebben dit jaar al bijna 130.000 mensen de gevaarlijke overtocht van het Midden-Oosten of Afrika naar Europa gemaakt via de Middellandse Zee, waarvan er 100.000 aankwamen in Italië. Bijna 2.500 van hen overleefden die tocht niet. De meeste vluchtelingen komen uit Nigeria, Guinea en Ivoorkust. Syrië volgt op plaats 5, na Bangladesh.