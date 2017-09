"Acht op de tien Vlamingen bereid vluchtelingen te helpen"

FT

13/09/17 - 18u44 Bron: IPS

Voor het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in Brussel vond eind augustus een betoging plaats van Irakese vluchtelingen. Ze vroegen toen een betere bescherming aan de Belgische staat. © photo news.

Acht op de tien Vlamingen willen vluchtelingen helpen. Dat blijkt uit een enquête van 11.11.11. Een meerderheid vindt ook dat politici het migratievraagstuk te negatief benaderen.

"Er is dikwijls te horen dat er geen draagvlak is bij de bevolking om vluchtelingen op te vangen", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "Maar de resultaten van dit onderzoek bevestigen wat we al langer in bredere kringen opvangen. Acht op de tien Vlamingen vinden het belangrijk om solidariteit te tonen met mensen die het moeilijk hebben en zijn dus bereid vluchtelingen helpen."



Volgens dezelfde enquête, die bij duizend mensen werd afgenomen, vindt 57 procent van de Vlamingen dat politici het migratievraagstuk te veel als een probleem zien en te weinig als een positieve uitdaging. Ongeveer evenveel Vlamingen vinden dat de problemen uitvergroot worden en dat het positieve nieuws te weinig aandacht krijgt. "We moeten met andere woorden het frame veranderen", zegt Vanden Berghe.