Ondanks protest zet regering bouw van centrum voor kinderen op de vlucht door

Bewerkt door: LB

13/09/17 - 13u59 Bron: Bruzz.be

Nabij Brussels Airport komt een gesloten detentiecentrum zoals dit in Steenokkerzeel. In het nieuwe detentiecentrum zullen ook kinderen worden opgesloten. © belga.

De regering legt het protest van ruim honderd organisaties naast zich neer en gaat door met de plannen voor de bouw van een nieuw gesloten centrum voor vluchtelingengezinnen met kinderen. Die 'gesloten family units' komen in de buurt van Brussels Airport. Dat meldt Bruzz.be.

Organisaties als UNICEF België, Platform Kinderen op de Vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Caritas International trokken maanden geleden al aan de alarmbel. Ze lanceerden de campagne 'Een kind sluit je niet op. Punt'. Naast onderwijskoepels, jeugdorganisaties en mensenrechtenactivisten hebben al meer dan honderd organisaties in ons land zich uitgesproken tegen de bouw van het gesloten centrum en tegen detentie van kinderen in het algemeen.



Maar de regering zet haar plannen verder. "We zijn erg ongerust over het feit dat de werken zijn begonnen", stelt Tine Vermeiren, coördinactrice van Platform Kinderen op de Vlucht tegenover Bruzz.be. "Dat betekent dat er al over enkele maanden kinderen opgesloten zullen worden in een gesloten centrum in België.



Vermeiren wijst erop dat ook het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties oordeelt dat detentie van kinderen een schending inhoudt van hun fundamentele rechten. Daarvoor is België overigens al herhaaldelijk veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.