Opnieuw 22 migranten opgepakt aan Brussel-Noord

12/09/17 - 14u21 Bron: Belga

Archiefbeeld. © Jan Aelberts.

Bij een nieuwe grootschalige identiteitscontrole zijn deze voormiddag opnieuw 22 migranten opgepakt in de omgeving van het station Brussel-Noord. Dat meldt de lokale politie van de zone Brussel Noord weten.

De identiteit van de opgepakte migranten en of er minderjarigen bij zijn is nog niet bekend. "De identiteitscontrole is nog aan de gang", laat de politie Brussel Noord weten. Nadien beslist de Dienst Vreemdelingenzaken wie van de opgepakte personen er doorgestuurd worden naar gesloten centra.



Sinds woensdag 6 september houden de politie en de spoorwegenpolitie in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken bijna dagelijks acties in de omgeving van het Noordstation en het Maximiliaanpark om de overvloed van migranten, vaak op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk, tegen te gaan.