Politie pakt 30-tal migranten op in Maximiliaanpark

De politie heeft vandaag verscheidene migranten opgepakt bij een operatie in het Maximiliaanpark in Brussel, zo heeft de politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene gemeld. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken gaat het om een dertigtal mensen. In het park kamperen tussen de 500 en 600 migranten.

Woensdag en donderdag had de politie van de zone Brussel-Noord al tientallen migranten opgepakt bij gelijkaardige operaties rond het nabijgelegen Noordstation.



De minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), had dinsdag aangekondigd dat de regering de toestand in het Maximiliaanpark zou aanpakken en dat de politie intensiever zou controleren. De minister van Werk en Economie, Kris Peeters (CD&V), besliste dezelfde dag de arbeidsinspectie naar het park te sturen om op te treden tegen "malafide werkgevers" die er migranten ronselen als goedkope werkkrachten.



In 2015 moesten honderden vluchtelingen bij gebrek aan opvang in het Maximiliaanpark kamperen in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag door de dienst Vreemdelingenzaken.



De migranten die nu in het park verblijven, willen naar Groot-Brittannië doorreizen. De niet-gouvernementele verenigingen die op het terrein werken, vragen dat een tijdelijk opvangcentrum geïnstalleerd wordt om deze mensen in te lichten over de procedures die ze in België kunnen doorlopen. De burgemeester en het OCMW van Schaarbeek vragen dat ook.



"Als verenigingen, ngo's, sociale diensten, advocaten, burgers en met hen de diensten van het OCMW van Schaarbeek informatiepermanenties organiseren in lokalen in de omgeving van het park en het station, kan dit enkel een overgangsoplossing zijn", zegt de voorzitster van het OCMW, Dominique Decoux, in een mededeling. Volgens haar kan "het sturen van de lokale of federale politie om deze mensen op te pakken, op te sluiten en terug te sturen naar landen die ze ontvlucht zijn, of naar de grenzen van Europa, niet het goede antwoord zijn".