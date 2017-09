Op twee dagen tijd ruim 70 migranten aangehouden aan Brussel-Noord, waaronder 13 minderjarigen

Door: redactie

7/09/17 - 19u55 Bron: Belga

© belga.

De politieacties aan het station Brussel-Noord hebben de afgelopen twee dagen tot meer dan 70 aanhoudingen van migranten geleid. Onder hen ook 13 minderjarigen, bevestigt de politie Brussel Noord.

Op woensdag 6 september vond de eerste actie plaats. Daarbij werden 44 personen aangehouden, waarvan 11 minderjarigen. Er werden uiteindelijk 19 migranten naar een gesloten centrum gestuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken.



Een volgende actie vond vandaag plaats. In totaal werden 40 mensen gecontroleerd, van wie er 30 werden opgepakt. Onder hen twee minderjarigen, laat politie Brussel Noord weten.



Op vraag van burgemeester

De twee acties waren een samenwerking tussen de politie Brussel Noord en de Spoorwegpolitie en kwam er op vraag van de burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt. Zijn kabinet spreekt van 36 opgepakte personen tijdens de actie vandaag.



Dienst Vreemdelingenzaken kampte vandaag met informaticaproblemen, waardoor de registratie van de migranten op zich laat wachten en het nog niet duidelijk is welke ondergebracht worden in een gesloten centrum.



"De politiediensten die de operaties leidden, hebben hun werk uitgeoefend met respect voor de migranten. Het was niet nodig om krachtig op te treden. Alles is rustig verlopen", laat burgemeester Clerfayt nog weten.