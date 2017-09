Aantal illegale migranten in West-Vlaanderen opnieuw gestegen tijdens zomer

Bewerkt door: ADN

De voorbije zomermaanden zijn er opnieuw meer onregelmatige migranten aangetroffen in de provincie West-Vlaanderen. Er blijft ook een aanhoudende druk op de haven van Zeebrugge. Dat blijkt uit cijfers die provinciegouverneur Carl Decaluwé vandaag bekendmaakte.

Bijna het hele voorjaar daalde het aantal illegalen als de cijfers van 2017 vergeleken werden met die van 2016, maar de afgelopen zomer was er opnieuw een stijging merkbaar. In juli werden 502 illegalen aangetroffen in de provincie. In 2016 waren dat nog 443. In augustus was de stijging nog iets scherper.



Dit jaar werden ongeveer 600 illegalen staande gehouden ten opzichte van 489 in diezelfde maand vorig jaar. Bijna de helft van hen werd opgepakt in de buurt van Zeebrugge. De transitmigranten hopen vanuit Zeebrugge naar Groot-Brittannië te geraken. Maar ook in de grensstreek zijn er meer migranten zonder papieren aangetroffen.

Verschuiving van nationaliteiten "We zien ook een verschuiving van nationaliteiten. Het aantal mensen uit Eritrea is met een derde gestegen. Ook het aantal Marokkanen en Soedanezen nam toe. Het aantal Irakezen is verminderd. Het is duidelijk dat de Afrikaroute terug open ligt. De nationaliteiten veranderen constant", aldus Decaluwé. "Alertheid blijft dus nodig om de situatie beheersbaar te houden. We merken wel dat de druk in de laatste twee weken van augustus terug afnam."

Criminaliteit Er kwamen doorheen de vakantie ook veel meldingen binnen van burgers. Er werden meer criminele feiten genoteerd, tot zelfs een tiental per week begin augustus. Doorgaans blijft dat beperkt tot een tweetal feiten. "En we krijgen ook voor de allereerste keer meldingen binnen van kleine vechtpartijen tussen migrantengroepen", aldus Decaluwé.