Europese Commissie roept alle EU-landen op meer vluchtelingen op te nemen

6/09/17 - 17u07 Bron: ANP

Vluchtelingen vechten voor hun leven op de Middellandse Zee nadat hun boot kapseisde. Foto genomen in maart dit jaar, voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. © getty.

Vluchtelingencrisis De Europese Commissie roept alle EU-landen op de afspraken over het overnemen van asielzoekers uit Italië en Griekenland na te komen. Ook moeten de lidstaten meer erkende vluchtelingen rechtstreeks uit Turkije en Afrikaanse landen toelaten, zegt EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie).

De uitspraak van het EU-hof dat ook Hongarije en Slowakije verplicht zijn Italië en Griekenland te ontlasten, bevestigt volgens hem dat de maatregel het juiste antwoord is op de migratiecrisis. Er zijn nu 27.695 asielzoekers door andere lidstaten overgenomen uit Griekenland en Italië, onder meer uit Eritrea en Syrië.



De maatregel loopt 26 september af, maar dat betekent volgens hem niet dat de ambtelijke molens prompt stoppen. Er wachten nog 2800 asielzoekers in Griekenland op verhuizing naar een andere EU-land. In Italië zijn dit jaar 7200 mensen aangekomen, maar slechts 4000 van hen zijn geregistreerd.



Deal met Turkije

De EU ging in 2015 uit van 120.000 instromers maar het aantal is sterk verminderd. Dat komt deels door de overeenkomst tussen de EU en Turkije. Dat land neemt illegale migranten die vanuit Turkije oversteken naar Griekenland terug. Voor elke teruggehaalde migrant neemt de EU een vluchteling uit de Turkse kampen over. Zo'n 8800 Syriërs zijn op die manier in de EU terechtgekomen.



Daarnaast is in 2015 afgesproken erkende vluchtelingen uit landen als Jordanië en Libanon op te nemen. Inclusief de Turkije-deal staat de teller nu op 22.500 hervestigde personen. Avramopoulos vindt dat de EU zich meer op erkende vluchtelingen uit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika moet gaan richten.