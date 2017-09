Australische asielzoekers krijgen miljoenen dollars aan compensatiegelden

Bewerkt door: ib

6/09/17 - 05u30 Bron: Belga

Demonstranten eisen de sluiting van de Australische detentiecentra Manus en Nauru in Sydney. © afp.

Een rechter in Melbourne heeft vandaag ingestemd met 70 miljoen Australische dollar (47 miljoen euro) aan compensaties voor asielzoekers die door de Australische regering werden vastgehouden op het eiland Manus.

De rechter hechtte zijn goedkeuring aan een minnelijke schikking die de Australische regering in juni net voor aanvang van een proces had bereikt met een advocatenbureau dat ongeveer 2.000 asielzoekers vertegenwoordigt.



Fysieke en psychologische schade

De asielzoekers claimden dat ze fysieke en psychologische schade hadden geleden tijdens hun verblijf van 2012 tot 2016 in een detentiecentrum op Manus, in Papoea-Nieuw-Guinea. Bij rellen kwam een asielzoeker om het leven en verscheidene anderen pleegden zelfmoord.



In oktober sluit het detentiecentrum op het eiland Manus de deuren.