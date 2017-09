Syrische vluchtelingen in Libanon willen wel, maar kunnen nog niet naar huis

Bewerkt door: ADN

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tijdens zijn bezoek aan een informele vestiging met vluchtelingen in de Bekaavallei. © belga.

Heel wat Syrische vluchtelingen die momenteel in Libanon verblijven, willen zo snel mogelijk terug naar hun thuisland, maar kunnen dat voorlopig niet omdat het er nog niet veilig is. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een bezoek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan een informele vestiging met vluchtelingen in de Bekaavallei. Het VN-vluchtelingenagentschap UNCHR, die er de vluchtelingen bijstaat, vreest voor de wintermaanden omdat de middelen ontoereikend zijn.

© belga. Staatssecretaris Francken is op driedaags werkbezoek in Libanon, een buurland van Syrië dat kreunt onder de vluchtelingen. Er zijn in het land, kleiner dan België en met een grote religieuze en etnische diversiteit, ruim een miljoen Syrische vluchtelingen geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt wellicht hoger.



De druk op de Libanese samenleving is groot. De vluchtelingen moeten voorzieningen delen met het armere deel van de Libanese bevolking, kinderen die school kunnen lopen gaan in shifts naar school en arme Libanezen zien de Syriërs als concurrenten op hun arbeidsmarkt. Nochtans kunnen veel vluchtelingen er niet werken. Een tijd verbood de Libanese regering dat zelfs.



Nu kunnen vluchtelingen wel sporadisch in de bouw, de landbouw en de milieusector aan de slag, maar vaak in slechte omstandigheden of met dagcontracten. Anderen werken in het zwart of moeten rondkomen met wat hulporganisaties hen geven. Meer dan de helft van de vluchtelingengezinnen leeft dan ook in extreme armoede, wat wil zeggen dat ze rondkomen met minder dan 73 dollar per dag.

Francken: "Weefsel van de ark is sterk aangetast" © belga. Na zeven jaar wil de Libanese regering de vluchtelingen zo snel mogelijk terug naar Syrië. Staatssecretaris Francken, die vandaag in Beiroet met twee Libanese ministers sprak, heeft daar wel begrip voor. "Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor het conflict in Syrië. Libanon heeft de mensen opgevangen, maar het weefsel van de ark is sterk aangetast", zegt hij.



De meeste vluchtelingen wonen in steden of dorpen. Een deel van de vluchtelingen woont in informele vestigingen, tentenkampen, verspreid over het land. Francken bezocht zo'n vestiging in Saadnayel, in de Bekaavallei.